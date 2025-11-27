Lohnende Polkadot-Investition? 27.11.2025 11:03:13

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Polkadot von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einer frühen Polkadot-Investition verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Polkadot 8,061 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOT investiert hätte, hätte er nun 12,41 Polkadot. Die gehaltenen Polkadot wären am 26.11.2025 29,09 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 2,345 USD lag. Damit wäre die Investition um 70,91 Prozent gesunken.

Am 23.11.2025 erreichte DOT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,256 USD. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 10,72 USD.

Redaktion finanzen.net

