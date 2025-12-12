So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Avalanche Investoren gebracht.

Avalanche war am 11.12.2024 48,31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in AVAX investiert hätte, befänden sich nun 207,00 Avalanche in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 779,69 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.12.2025 auf 13,43 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 72,20 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.12.2025 erreicht und liegt bei 12,80 USD. Am 13.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 52,47 USD.

Redaktion finanzen.net