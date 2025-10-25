So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Hedera wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 0,3908 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10 000 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25 587,10 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 24.10.2025 gerechnet (0,1707 USD), wäre die Investition nun 4 367,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,33 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,042446 USD und wurde am 04.11.2024 erreicht. Bei 0,3748 USD erreichte der Coin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net