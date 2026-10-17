|Lohnendes ICP-Investment?
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17.10.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte ein Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Internet Computer wurde am 16.10.2025 zu einem Wert von 3,134 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,91 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 16.10.2026 gerechnet (3,022 USD), wäre die Investition nun 96,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3,56 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,021 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Bei 8,964 USD erreichte der Coin am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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