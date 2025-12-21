Wertentwicklung im Blick 21.12.2025 11:03:14

So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet

Am 20.12.2024 wurde Aptos bei 10,84 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 922,31 Aptos. Die gehaltenen Coins wären am 20.12.2025 bei einem APT-USD-Kurs von 1,610 USD 1 485,17 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,15 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1,451 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos liegt derzeit bei 10,16 USD und wurde am 06.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

