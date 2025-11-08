Lohnendes ICP-Investment? 08.11.2025 11:03:14

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren kostete ein Internet Computer 46,84 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in ICP investierten, hätten nun 2,135 Internet Computer im Portfolio. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 07.11.2025 gerechnet (8,278 USD), wäre das Investment nun 17,67 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -82,33 Prozent.

Am 30.10.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,891 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

