So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Worldcoin gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1,527 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 6 548,85 Worldcoin in seinem Depot. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,9025 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 910,07 USD wert. Das entspricht einem Minus von 40,90 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 0,6161 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net