So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Am 14.11.2023 wurde Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,8855 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in POL investiert hat, hat nun 1 129,36 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,45 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 14.11.2026 0,078319 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 91,15 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von POL wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0,068407 USD. Am 10.01.2026 erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,1779 USD.

Redaktion Finanzen.net