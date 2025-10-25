Performance unter der Lupe 25.10.2025 19:43:13

So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Toncoin gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren kostete ein Toncoin 3,508 USD. Bei einer TON-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285,06 Toncoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 617,81 USD, da Toncoin am 24.10.2025 2,167 USD wert war. Damit wäre die Investition 38,22 Prozent weniger wert.

Bei 2,060 USD erreichte der Coin am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 04.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1623
0,0003
0,03
Japanischer Yen
177,66
0,4000
0,23
Britische Pfund
0,8735
0,0016
0,18
Schweizer Franken
0,9258
0,0018
0,19
Hongkong-Dollar
9,0371
0,0090
0,10
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:50 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17:20 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen wenig bewegt ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende unverändert. Der deutsche Leitindex kam ebenso nicht vom Fleck. An der Wall Street ging es kräftig aufwärts. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen