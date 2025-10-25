So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren kostete ein Toncoin 3,508 USD. Bei einer TON-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285,06 Toncoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 617,81 USD, da Toncoin am 24.10.2025 2,167 USD wert war. Damit wäre die Investition 38,22 Prozent weniger wert.

Bei 2,060 USD erreichte der Coin am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 04.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net