17.08.2025 19:43:14
So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Worldcoin wurde am 16.08.2024 zu einem Wert von 1,472 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,94 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 16.08.2025 gerechnet (1,005 USD), wäre die Investition nun 68,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,74 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6161 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 3,924 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
