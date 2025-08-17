APT-Investment im Blick 17.08.2025 11:03:14

So viel Verlust hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Aptos gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 5,923 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 688,30 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs vom 16.08.2025 gerechnet (4,743 USD), wäre das Investment nun 8 007,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 19,93 Prozent verringert.

Bei 3,925 USD erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

