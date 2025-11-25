|Rentable XLM-Anlage?
|
25.11.2025 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Investition in Stellar von vor 1 Jahr bedeutet
Am 24.11.2024 lag der Kurs von Stellar bei 0,5376 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XLM zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 186,00 Stellar. Die gehaltenen Coins wären am 24.11.2025 47,40 USD wert gewesen, da der XLM-USD-Kurs bei 0,2548 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,60 Prozent eingebüßt.
Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2206 USD. Am 01.12.2024 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5647 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1577
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
181,16
|
0,6217
|
|
0,34
|Britische Pfund
|
0,8803
|
0,0015
|
|
0,17
|Schweizer Franken
|
0,9338
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,0043
|
0,0080
|
|
0,09