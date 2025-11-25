So viel Verlust hätte eine Investition in Stellar von vor 1 Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Stellar gebracht.

Am 24.11.2024 lag der Kurs von Stellar bei 0,5376 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XLM zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 186,00 Stellar. Die gehaltenen Coins wären am 24.11.2025 47,40 USD wert gewesen, da der XLM-USD-Kurs bei 0,2548 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52,60 Prozent eingebüßt.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2206 USD. Am 01.12.2024 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5647 USD.

Redaktion finanzen.net