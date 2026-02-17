So viel Verlust hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Stellar Investoren gebracht.

Stellar notierte am 16.02.2021 bei 0,4868 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in XLM investiert hat, hat nun 20 543,25 Stellar im Depot. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,1699 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 490,62 USD wert. Damit wäre die Investition um 65,09 Prozent gesunken.

Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1470 USD. Am 17.07.2025 erreichte Stellar sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net