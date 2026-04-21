XLM-Anlage im Blick 21.04.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Stellar eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0,5267 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18 986,61 Stellar. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 295,99 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.04.2026 auf 0,1736 USD belief. Damit wäre die Investition 67,04 Prozent weniger wert.

Bei 0,1470 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,5023 USD erreichte Stellar am 17.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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