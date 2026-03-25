So viel Verlust hätte eine Tether-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einer frühen Investition in Tether hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren notierte Tether bei 1,001 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in USDT investiert hat, hat nun 999,18 Tether im Portfolio. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 24.03.2026 gerechnet (0,9996 USD), wäre das Investment nun 998,82 USD wert. Damit wäre das Investment 0,12 Prozent weniger wert.

Am 04.02.2026 fiel USDT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1,002 USD..

Redaktion finanzen.net