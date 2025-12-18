Frühe Investition 18.12.2025 11:03:13

So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Vor Jahren Tezos gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Tezos wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,447 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 691,23 XTZ. Die gehaltenen Tezos wären gestern 304,79 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,4409 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,52 Prozent verkleinert.

Bei 0,4400 USD erreichte der Coin am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 05.01.2025 stieg Tezos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,447 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1723
-0,0019
-0,16
Japanischer Yen
182,416
-0,3040
-0,17
Britische Pfund
0,8762
-0,0016
-0,18
Schweizer Franken
0,9312
-0,0026
-0,28
Hongkong-Dollar
9,1211
-0,0131
-0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen