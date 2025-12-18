So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Tezos wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,447 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 691,23 XTZ. Die gehaltenen Tezos wären gestern 304,79 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,4409 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,52 Prozent verkleinert.

Bei 0,4400 USD erreichte der Coin am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 05.01.2025 stieg Tezos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,447 USD.

Redaktion finanzen.net