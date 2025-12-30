Krypto-Invest im Blick 30.12.2025 11:03:13

So viel Verlust wäre bei einem Neo-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einer frühen Neo-Investition gewesen.

Gestern vor 5 Jahren war ein Neo 14,99 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 667,28 Neo. Da sich der Wert eines Coins am 29.12.2025 auf 3,745 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 499,11 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 75,01 Prozent verkleinert.

Am 18.12.2025 erreichte NEO sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3,485 USD. Am 17.01.2025 stieg Neo auf ein 52-Wochen-Hoch bei 17,00 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com

