|Investition unter der Lupe
|
21.11.2025 19:43:13
So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren angefallen
SHIBA INU wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,000028 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 357 142 857,14 SHIBA INU in seinem Portfolio. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 20.11.2025 gerechnet (0,000008 USD), wäre das Investment nun 2 950,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 70,50 Prozent.
Am 21.11.2025 fiel SHIB auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000008 USD. Bei 0,000033 USD erreichte der Coin am 04.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
