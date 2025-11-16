So viel Verlust wäre bei einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 2,304 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in WLD investiert hat, hat nun 434,00 Worldcoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 303,54 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.11.2025 auf 0,6994 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 69,65 Prozent gleich.

Am 08.04.2025 fiel WLD auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net