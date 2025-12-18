So viel wäre ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren heute wert

USD Coin wurde gestern vor 5 Jahren bei 1,000 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in USDC investiert worden wären, hätte man nun 9 999,70 USD Coin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 998,40 USD, da USD Coin am 17.12.2025 0,9999 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,02 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,001 USD und wurde am 19.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net