So viel Wert wäre mit einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Investment in Avalanche hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Bei einer AVAX-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144,57 Avalanche. Die gehaltenen Coins wären am 20.11.2025 bei einem AVAX-USD-Kurs von 13,83 USD 2 000,17 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 80,00 Prozent.

Am 21.11.2025 erreichte AVAX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 12,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 54,12 USD.

Redaktion finanzen.net