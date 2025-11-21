|Lohnender AVAX-Einstieg?
|
21.11.2025 11:03:13
So viel Wert wäre mit einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren verloren gegangen
Gestern vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Bei einer AVAX-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144,57 Avalanche. Die gehaltenen Coins wären am 20.11.2025 bei einem AVAX-USD-Kurs von 13,83 USD 2 000,17 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 80,00 Prozent.
Am 21.11.2025 erreichte AVAX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 12,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 54,12 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1505
|
-0,0024
|
|
-0,21
|Japanischer Yen
|
180,101
|
-1,4190
|
|
-0,78
|Britische Pfund
|
0,8784
|
-0,0034
|
|
-0,38
|Schweizer Franken
|
0,9307
|
0,0017
|
|
0,18
|Hongkong-Dollar
|
8,9574
|
-0,0179
|
|
-0,20
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.