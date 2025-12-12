|SHIB-Investition
|
12.12.2025 19:43:13
So viel Wert wäre mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren gegangen
SHIBA INU wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,000029 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 346 981 263,01 SHIB im Depot. Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000009 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 952,81 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 70,47 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte SHIBA INU am 22.11.2025 bei 0,000008 USD. Am 13.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000028 USD.
Redaktion finanzen.net
