SHIB-Investition 12.12.2025 19:43:13

So viel Wert wäre mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren gegangen

Anleger, die vor Jahren in SHIBA INU investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

SHIBA INU wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,000029 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 346 981 263,01 SHIB im Depot. Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000009 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 952,81 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 70,47 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte SHIBA INU am 22.11.2025 bei 0,000008 USD. Am 13.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000028 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,174
0,0001
0,00
Japanischer Yen
182,92
0,3100
0,17
Britische Pfund
0,8788
0,0021
0,24
Schweizer Franken
0,9344
0,0014
0,15
Hongkong-Dollar
9,1372
0,0019
0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:13 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenschluss in Rot. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen