Rentables Toncoin-Investment? 04.10.2025 19:43:13

So viel Wert wäre mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Toncoin verlieren können.

Am 03.10.2024 kostete Toncoin 5,327 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in TON investiert hat, hat nun 187,73 Toncoin im Portfolio. Die gehaltenen Toncoin wären am 03.10.2025 bei einem TON-USD-Kurs von 2,858 USD 536,60 USD wert gewesen. Das entspricht einem Minus von 46,34 Prozent.

Am 10.03.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Am 04.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1742
0,0022
0,19
Japanischer Yen
173,1
0,5800
0,34
Britische Pfund
0,873
0,0010
0,11
Schweizer Franken
0,9339
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
9,1363
0,0166
0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:42 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.10.25 Bitcoin, Ether & Co. im September 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.10.25 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Börse aktuell - Live Ticker

Zinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen