So viel Wert wäre mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Toncoin verlieren können.

Am 03.10.2024 kostete Toncoin 5,327 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in TON investiert hat, hat nun 187,73 Toncoin im Portfolio. Die gehaltenen Toncoin wären am 03.10.2025 bei einem TON-USD-Kurs von 2,858 USD 536,60 USD wert gewesen. Das entspricht einem Minus von 46,34 Prozent.

Am 10.03.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Am 04.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net