So viel Wert wäre mit einer Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Dogecoin kostete gestern vor 1 Jahr 0,3236 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGEinvestiert, wäre er nun im Besitz von 3 089,93 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 23.12.2025 gerechnet (0,1292 USD), wäre das Investment nun 399,27 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 60,07 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1224 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0,4151 USD.

Redaktion finanzen.net