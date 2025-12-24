Langfristige Investition 24.12.2025 19:43:13

So viel Wert wäre mit einer Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einer frühen Dogecoin-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Dogecoin kostete gestern vor 1 Jahr 0,3236 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGEinvestiert, wäre er nun im Besitz von 3 089,93 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 23.12.2025 gerechnet (0,1292 USD), wäre das Investment nun 399,27 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 60,07 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1224 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0,4151 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1779
-0,0017
-0,14
Japanischer Yen
183,633
-0,5270
-0,29
Britische Pfund
0,8725
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9282
-0,0008
-0,08
Hongkong-Dollar
9,159
-0,0132
-0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen