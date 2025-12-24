|Langfristige Investition
|
24.12.2025 19:43:13
So viel Wert wäre mit einer Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Dogecoin kostete gestern vor 1 Jahr 0,3236 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGEinvestiert, wäre er nun im Besitz von 3 089,93 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 23.12.2025 gerechnet (0,1292 USD), wäre das Investment nun 399,27 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 60,07 Prozent.
Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1224 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0,4151 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1779
|
-0,0017
|
|
-0,14
|Japanischer Yen
|
183,633
|
-0,5270
|
|
-0,29
|Britische Pfund
|
0,8725
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9282
|
-0,0008
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,159
|
-0,0132
|
|
-0,14