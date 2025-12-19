So viel Wert wäre mit einer SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

SHIBA INU kostete gestern vor 5 Jahren 0,000028 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 3 571 428,57 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 18.12.2025 gerechnet (0,000007 USD), wäre das Investment nun 25,04 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 74,96 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.01.2025 bei 0,000024 USD.

Redaktion finanzen.net