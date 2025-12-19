Langfristige Investition 19.12.2025 19:43:13

So viel Wert wäre mit einer SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einer frühen SHIBA INU-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

SHIBA INU kostete gestern vor 5 Jahren 0,000028 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 3 571 428,57 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 18.12.2025 gerechnet (0,000007 USD), wäre das Investment nun 25,04 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 74,96 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.01.2025 bei 0,000024 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1716
-0,0010
-0,09
Japanischer Yen
184,6117
2,2117
1,21
Britische Pfund
0,8752
-0,0011
-0,12
Schweizer Franken
0,9315
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
9,1152
-0,0094
-0,10
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen