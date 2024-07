Solana durchbricht Barriere: Steht der nächste Kursanstieg bevor?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana hat einen bedeutenden Schritt gemacht: Nach einer langen Phase der Unsicherheit ist der Token aus seinem fallenden Kanal ausgebrochen. Doch trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Lage kompliziert, denn der Bitcoin-Preis sorgt weiterhin für Unruhe. In den letzten 24 Stunden ist Solanas Preis um 0,8%% auf etwa 148 US-Dollar gestiegen, nachdem er in der vergangenen Woche dank Spekulationen über mögliche Solana ETF-Anträge um stolze 8,3% zugelegt hat. Bitcoin hingegen fiel auf 60.900 US-Dollar zurück.

Solana Chart der letzten 7 Tage, Quelle: www.coinmarketcap.com

Der Blick auf Solanas Preisbewegung ist spannend. Obwohl der Token den fallenden Kanal durchbrochen hat, bleibt die Situation angespannt. Der Handel über den 50- und 200-Tages-Durchschnitten signalisiert eine allmählich bullische Tendenz.

Ein genauerer Blick zeigt, dass Solana in einem absteigenden Kanal feststeckt, der normalerweise nicht als bullisch gilt. Trotzdem besteht eine 32%ige Chance auf einen kräftigen Ausbruch nach oben, falls die aktuelle Trendlinie hält.

Technische Analyse

Technische Indikatoren sprechen eine positive Sprache: Der 14-tägige Relative Strength Index (RSI) liegt knapp über dem Mittelpunkt bei etwa 52 und über seinem gleitenden Durchschnitt. Das deutet auf weiteres Potenzial nach oben hin. Das Handelsvolumen von Solana ist in den letzten 24 Stunden um 41% gestiegen, was auf wachsendes Interesse hinweist. Diese Indikatoren legen nahe, dass der Solana-Preis in den kommenden Tagen um 16% steigen könnte und die Marke von 173 US-Dollar erreicht.

Der Bitcoin-Preis beeinflusst Solanas Kursentwicklung erheblich. Trotz grundsätzlicher bullischer Aussichten für Bitcoin bleibt die Volatilität eine Herausforderung für Solana. Sollte der Bitcoin-Preis unter 60.000 US-Dollar fallen, könnte das Solanas Fortschritte beeinträchtigen. Ein kritischer Bereich im Bitcoin-Chart ist die Fair Value Gap (FVG) um 46.000 US-Dollar, die eine Korrektur auslösen könnte.

ETF Anträge bringen Spekulationen

Die jüngsten ETF-Anträge von VanEck und 21Shares für Solana haben das Vertrauen der Investoren gestärkt. Sollte der erste Solana-ETF von der US-amerikanischen SEC genehmigt werden, könnte der Preis auf 1000 US-Dollar steigen. Damit würde Solana neben Bitcoin und Ethereum in die Liste der Kryptowährungen mit ETF-Anträgen aufgenommen werden. In der Krypto-Community wird bereits über weitere mögliche ETF-Anträge spekuliert, darunter für Cardano, XRP, Algorand und Chainlink.

Newcomer mit Potential

Während bei etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana im aktuellen Bullrun mit Anstiegen von 100-200% gerechnet wird, gibt es im Bereich der Initial Coin Offerings (ICOs) vielversprechende Projekte mit noch höherem Potenzial. Besonders spannend ist WienerAI, ein aufstrebendes Unternehmen, das plant, eine revolutionäre Trading-App auf den Markt zu bringen. Diese App soll mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) das Renditepotenzial von DeFi-Tradern erheblich verbessern.

Hier zu WienerAI.

WienerAI hat das Potenzial, den Kryptomarkt im Sturm zu erobern. Mit einem frischen, innovativen Ansatz hat das Projekt bereits im Vorverkauf fast 7 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein klares Zeichen für das große Vertrauen der Investoren. Die Kombination aus humorvollem Meme-Branding und fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz hat eine rasch wachsende Community angezogen, die bereits über 25.000 Follower auf Twitter und Telegram umfasst. WienerAI geht viral – und das aus gutem Grund.

Der Erfolg von WienerAI liegt in der cleveren Verbindung zweier heißer Trends: Meme-Coins und KI-Token. Während Meme-Coins durch geschickte Marketingstrategien schnell Aufmerksamkeit erregen, bieten KI-Token solide, langfristige technologische Anwendungen. WienerAI nutzt diese beiden Elemente und schafft so einen Hype, der sowohl kurzfristige Begeisterung als auch langfristiges Potenzial verspricht.

Ein Herzstück von WienerAI ist der KI-gestützte Trading-Bot, der den Krypto-Handel effizienter und zugänglicher machen soll. Dieser Bot nutzt komplexe Algorithmen zur Marktanalyse und identifiziert lukrative Handelsmöglichkeiten. Durch die Integration von Swap-Funktionen können Nutzer direkt in der App handeln, während ein Schutz vor MEV-Bots für zusätzliche Sicherheit sorgt. Der modulare Aufbau des Bots ermöglicht ständige Erweiterungen und Verbesserungen.

Damit bietet WienerAI die Möglichkeit, in einen Cryptotoken zu investieren, der zwei aktuelle und gehypte Themen am Markt verbindet.

Jetzt am WienerAI Presale teilnehmen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.