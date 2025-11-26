Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana hat zuletzt herbe Verluste hinnehmen müssen, teilweise im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Entsprechend groß war zeitweise die Panik am Kryptomarkt. Doch auf der anderen Seite zeigt sich in den letzten Tagen eine Phase der Stabilisierung, die viel Grund zur Hoffnung liefert. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf alle Einzelheiten zu werfen, während Bitcoin Hyper immer weiter in Richtung 30 Millionen US-Dollar ansteigt.

Solana stabilisiert sich nach starken Verlusten

In den letzten Tagen und Wochen hat es der Altcoin Solana alles andere als einfach, denn es mehren sich deutlich die Verluste beim Altcoin. Blickt man beispielsweise auf die Entwicklung der vergangenen 30 Tage, dann stehen die Verluste bei mehr als 30 Prozent, was das Ausmaß der prekären Lage verdeutlicht. Dabei gilt es anzufügen, dass die Verluste zeitweise nicht viel höher waren. In den letzten Tagen zeichnet sich allerdings sukzessive eine Phase der Erholung an. Dies verdeutlicht der Aufschwung von rund 8,5 Prozent in den vergangenen sieben Tagen.

Solana steht mit einer derartigen Entwicklung allerdings nicht alleine da, denn auch eine Vielzahl weiterer Altcoins und kleinerer Kryptowährungen hat in den vergangenen Tagen deutlich an Wert verloren. Für die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ging es in den vergangenen 30 Tagen beispielsweise um rund 30 Prozent abwärts, der Bitcoin liebt im gleichen Zeitraum beispielsweise mit 22 Prozent im Minus. Der XRP-Token schließt sich an dieser Stelle mit 16,5 Prozent an, neben dem BNB-Token mit rund 22 Prozent Verlust. Eine Vielzahl weiterer Altcoins könnte an dieser Stelle nahtlos angefügt werden.

Die Gründe für die Verluste im Überblick!

Sucht man nach den Gründen für die Kursverluste bei Solana, steht die US-Zentralbank Fed im Vordergrund. Nachdem es zuletzt zu zwei Zinssenkungen in den USA gekommen war, steht eine weitere in absehbarer Zeit nach derzeitigem Stand auf der Kippe. Die Panik lag entsprechend greifbar in der Luft und sorgte für weitreichende Verluste bei Solana, aufgrund von zahlreichen Verkäufen. Innerhalb von kurzer Zeit wurden beispielsweise zahlreiche Long-Positionen liquidiert. Darüber hinaus liegt die Genehmigung eines Solana-Spot-ETFs noch in weiter Ferne.

Kommt es zum Turnaround und lohnt es sich, jetzt günstig in Solana einzusteigen?

Nachdem Solana mittlerweile bei einem Preis von ca. 145 US-Dollar gehandelt wird, bietet sich eine Chance, verhältnismäßig günstig in den Altcoin einzusteigen. Langfristig betrachtet bietet sich damit tatsächlich eine optimale Chance, von deutlichen Kurssteigerungen zu profitieren, trotz einiger kurzfristiger Schwankungen zu profitieren. Ein entscheidender Faktor dabei ist die perspektivische noch ausstehende Genehmigung eines ersten SOL-Spot-ETF in den USA. Auf der anderen Seite ist die Gefahr allgegenwärtig, dass es in den nächsten Tagen zu weiteren Verlusten kommen kann, auch wenn sich derzeit eine leichte Erholung zeigt. Der nächste Support des Altcoins liegt bei 200 US-Dollar und könnte damit absehbar erreicht werden. Langfristig betrachtet sind jedoch Preise zwischen 300 und 500 US-Dollar ohne Zweifel im Rahmen des Möglichen.

Bitcoin Hyper: Die Investmentalternative zu Solana!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört, was auch ChatGPT bestätigt. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung von Altcoins im Bereich von mehreren Milliarden US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

