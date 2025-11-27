Solana: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einer frühen Solana-Investition verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Solana 230,90 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,4331 SOL-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 61,91 USD, da Solana am 26.11.2025 142,96 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 38,09 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 105,50 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 18.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net