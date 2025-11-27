|Entwicklung der Anlage
|
27.11.2025 19:43:13
Solana: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Gestern vor 1 Jahr war ein Solana 230,90 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,4331 SOL-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 61,91 USD, da Solana am 26.11.2025 142,96 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 38,09 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 105,50 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 18.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
181,24
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8761
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9334
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0207
|
0,0004
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKeine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.