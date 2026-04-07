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07.04.2026 22:24:11
Spot Bitcoin ETFs Roar Back With $471 Million Inflows As BTC Weathers Volatility
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