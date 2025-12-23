Bitcicoin - US-Dollar

Im Abwärtssog 23.12.2025 08:03:39

Starke Schwankungen bei Bitcoin - Rückfall unter 90.000 Dollar

Starke Schwankungen bei Bitcoin - Rückfall unter 90.000 Dollar

Der Bitcoin ist am Dienstag im frühen Handel wieder deutlich unter die Marke von 90.000 US-Dollar gefallen.

Über diese war er am Montag zeitweise geklettert, konnte aber das Niveau nicht halten. Zuletzt kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp rund 87.000 Dollar - gut ein Prozent weniger als am Vorabend.

Damit liegt der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung wieder eher am unteren Ende der jüngsten Handelsspanne von 85.000 bis 95.000 Dollar. Der Bitcoin unterliegt starken Schwankungen. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar Anfang Oktober ging es um 45 Prozent nach unten.

Seit Ende 2024 gab der Kurs des Bitcoin um rund sieben Prozent nach und gehört damit zu den Verlierern unter den Anlageklassen. Dies kann sich aber in den kommenden Tagen noch ändern. Sollte 2025 ein Verlustjahr werden, wäre es den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte in der noch jungen Geschichte des Bitcoin. Demgegenüber stehen Jahre mit hohen Gewinnen. Bloomberg führt seit 2010 Daten zum Bitcoin. Damals hatte der Bitcoin noch weniger als einen Dollar gekostet.

/zb/mis/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX schwächelt -- DAX freundlich -- Börsen in Fernost verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Daneben machen auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

