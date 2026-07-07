|Krypto-Invest unter der Lupe
|
07.07.2026 19:43:13
Stellar: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen
Am 06.07.2023 lag der Kurs von Stellar bei 0,096164 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10 398,87 Stellar. Die gehaltenen Coins wären gestern 2 078,97 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1999 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 107,90 Prozent erhöht.
Am 22.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Am 17.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1428
|
-0,0017
|
|
-0,15
|Japanischer Yen
|
185,01
|
-0,5000
|
|
-0,27
|Britische Pfund
|
0,8545
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,922
|
0,0007
|
|
0,08
|Hongkong-Dollar
|
8,962
|
-0,0136
|
|
-0,15
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Rot -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die Wall Street zeigt sich mit schwächerer Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.