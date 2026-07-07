Stellar: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Stellar gewesen.

Am 06.07.2023 lag der Kurs von Stellar bei 0,096164 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10 398,87 Stellar. Die gehaltenen Coins wären gestern 2 078,97 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1999 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 107,90 Prozent erhöht.

Am 22.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Am 17.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net