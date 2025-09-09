|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
09.09.2025 19:43:13
Stellar: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Stellar notierte am 08.09.2022 bei 0,1044 USD. Bei einer XLM-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9 581,65 Stellar in seinem Portfolio. Die gehaltenen Stellar wären am 08.09.2025 bei einem XLM-USD-Kurs von 0,3778 USD 3 619,75 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des Investments um 261,98 Prozent erhöht.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 09.10.2024 bei 0,089833 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 01.12.2024 bei 0,5647 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1714
|
-0,0046
|
|
-0,39
|Japanischer Yen
|
172,61
|
-0,8600
|
|
-0,50
|Britische Pfund
|
0,8659
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9336
|
0,0006
|
|
0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1228
|
-0,0415
|
|
-0,45
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRegierung in Frankreich gescheitert: ATX schließt leicht im Plus -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Dienstag vorsichtig zu. Der DAX gab derweil nach. Die US-Börsen tendieren unterschiedlich. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.