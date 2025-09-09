Anlage: Erfolg oder Verlust? 09.09.2025 19:43:13

Stellar: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Stellar: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Stellar-Engagement gewesen.

Stellar notierte am 08.09.2022 bei 0,1044 USD. Bei einer XLM-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9 581,65 Stellar in seinem Portfolio. Die gehaltenen Stellar wären am 08.09.2025 bei einem XLM-USD-Kurs von 0,3778 USD 3 619,75 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des Investments um 261,98 Prozent erhöht.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 09.10.2024 bei 0,089833 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 01.12.2024 bei 0,5647 USD.

Redaktion finanzen.net

