|
23.11.2026 17:01:20
Strategy Buys 457 Bitcoin as Spending Falls 64% Despite Cheaper Prices
This article Strategy Buys 457 Bitcoin as Spending Falls 64% Despite Cheaper Prices originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0891
|
-0,0081
|
|
-0,73
|Japanischer Yen
|
173,355
|
-0,6350
|
|
-0,37
|Britische Pfund
|
0,8362
|
-0,0019
|
|
-0,22
|Schweizer Franken
|
0,9181
|
-0,0032
|
|
-0,35
|Hongkong-Dollar
|
8,5407
|
-0,0586
|
|
-0,68
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Tech-Beben & Huangs Rückkehr zu NVIDIA: ATX schließt weit im Plus -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Chinas Börsen zum Handelsende wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.