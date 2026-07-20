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20.07.2026 16:48:28
Strategy Raised $730M and Bought No Bitcoin in Two Weeks: Will MSTR Hold $95?
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1416
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|Japanischer Yen
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-0,01
|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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