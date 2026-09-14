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14.09.2026 15:53:42
Strategy Skips Bitcoin Purchases Again: What's Going On?
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1553
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-0,0045
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-0,39
|Japanischer Yen
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178,225
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0,2150
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0,12
|Britische Pfund
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0,8554
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-0,0021
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-0,24
|Schweizer Franken
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0,9439
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-0,0032
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-0,33
|Hongkong-Dollar
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9,0613
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-0,0351
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-0,39
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