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16.09.2026 20:32:16
Strategy Stock Falls as Bitcoin Extends Pullback After Senate Vote
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,149
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0,0025
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0,22
|Japanischer Yen
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178,619
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-0,5310
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-0,30
|Britische Pfund
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0,8582
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0,0016
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0,19
|Schweizer Franken
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0,9466
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-0,0004
|
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-0,04
|Hongkong-Dollar
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9,013
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0,0207
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0,23