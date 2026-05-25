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25.05.2026 20:43:00
Strategy Stock Is Essentially Leveraged Bitcoin -- Here's Whether That's Worth the Risk
Originally a software company, Strategy (NASDAQ: MSTR), formerly known as MicroStrategy, is now almost entirely a Bitcoin (CRYPTO: BTC) treasury company. The software business generated just $124 million of revenue in the first quarter of 2026. The 843,738 BTC it has accumulated, on the other hand, are worth about $65 billion (as of May 19).Debt is one of the ways Strategy buys Bitcoin, making it a leveraged Bitcoin investment. The approach has drawn criticism, but it has delivered positive results. Over the last five years, Strategy has outperformed Bitcoin by a wide margin, with returns of 262% compared to 79% for Bitcoin.Whether Strategy is a good investment today depends primarily on your risk tolerance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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