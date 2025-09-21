|Wertentwicklung geprüft
|
21.09.2025 11:03:14
Sui: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt
Sui wurde am 20.09.2024 zu einem Wert von 1,463 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6 834,30 SUI-Coins. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 3,659 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 006,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 150,06 Prozent zugenommen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.09.2024 bei 1,535 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5,296 USD.
Redaktion finanzen.net
