15.06.2026 17:08:29

Taking on Neo-Nazis, One Trademark at a Time

In Germany, a campaign called Rights Against the Right is securing trademarks for right-wing symbols and phrases, aiming to cut into a revenue stream that sustains hate groups.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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