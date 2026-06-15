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15.06.2026 17:08:29
Taking on Neo-Nazis, One Trademark at a Time
In Germany, a campaign called Rights Against the Right is securing trademarks for right-wing symbols and phrases, aiming to cut into a revenue stream that sustains hate groups.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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