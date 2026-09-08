|
08.09.2026 15:18:09
Tesla's 2021 Bitcoin Bet: What Is It Worth Today?
This article Tesla's 2021 Bitcoin Bet: What Is It Worth Today? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1626
|
0,0002
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
179,403
|
-0,0470
|
|
-0,03
|Britische Pfund
|
0,8586
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9407
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,1163
|
0,0041
|
|
0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.