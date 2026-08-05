Investment im Check 05.08.2026 19:43:14

Tether: Hätte sich eine Anlage von vor 5 Jahren gelohnt?

Tether: Hätte sich eine Anlage von vor 5 Jahren gelohnt?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tether-Einstieg verlieren können.

Tether notierte am 04.08.2021 bei 1,000 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 9 999,80 Tether im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 991,69 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.08.2026 auf 0,9992 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 991,69 USD entspricht einer negativen Performance von 0,08 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether liegt derzeit bei 1,002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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