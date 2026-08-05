|Investment im Check
|
05.08.2026 19:43:14
Tether: Hätte sich eine Anlage von vor 5 Jahren gelohnt?
Tether notierte am 04.08.2021 bei 1,000 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 9 999,80 Tether im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 991,69 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.08.2026 auf 0,9992 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 991,69 USD entspricht einer negativen Performance von 0,08 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether liegt derzeit bei 1,002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1559
|
0,0037
|
|
0,32
|Japanischer Yen
|
182,43
|
-0,1100
|
|
-0,06
|Britische Pfund
|
0,8572
|
0,0004
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9344
|
-0,0013
|
|
-0,14
|Hongkong-Dollar
|
9,0678
|
0,0268
|
|
0,30
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.