Tether: Hätte sich eine Anlage von vor 5 Jahren gerechnet?

Wer vor Jahren in Tether investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 12.05.2021 notierte Tether bei 0,9999 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 10 001,16 Tether in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 12.05.2026 auf 0,9997 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 998,29 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,02 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,9977 USD und wurde am 04.02.2026 erreicht. Bei 1,002 USD erreichte Tether am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net