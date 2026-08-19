Tether: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet?

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Tether 0,9998 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 000,24 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 18.08.2026 999,49 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0,9993 USD lag. Das entspricht einem Schwund von 0,05 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tether am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net