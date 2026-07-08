USDT-Performance im Blick 08.07.2026 19:43:13

Tether: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentiert?

Tether: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentiert?

Anleger, die vor Jahren in Tether investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Tether kostete gestern vor 3 Jahren 1,000 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in USDT investierten, hätten nun 999,86 Tether im Portfolio. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9993 USD), wäre die Investition nun 999,14 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,09 Prozent.

Am 04.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

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