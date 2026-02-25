Investition unter der Lupe 25.02.2026 19:43:13

Tether: So viel hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Tether-Engagements gewesen.

Tether wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,9998 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 100,02 Tether in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,03 USD, da sich der Wert von Tether am 24.02.2026 auf 1,000 USD belief. Damit wäre die Investition 0,03 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9977 USD und wurde am 04.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

