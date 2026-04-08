Investment im Blick 08.04.2026 19:43:13

Tether: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingebracht

Tether: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Tether investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Gestern vor 1 Jahr war ein Tether 0,9998 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDT investiert, befänden sich nun 100,02 Tether in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 0,9998 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,00 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 0,00 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

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