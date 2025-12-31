|Anlage im Check
31.12.2025 19:43:13
Tether: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet
Am 30.12.2020 notierte Tether bei 1,000 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 9 997,64 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 986,65 USD, da sich der Wert von Tether am 30.12.2025 auf 0,9989 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,13 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 01.01.2025 erreicht und liegt bei 0,9978 USD. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.
