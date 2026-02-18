USDT-Investmentbeispiel 18.02.2026 19:43:13

Tether: Wäre eine Investition von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Tether gebracht.

Tether notierte gestern vor 5 Jahren bei 1,000 USD. Bei einer USDT-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9 996,54 Tether in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 17.02.2026 9 991,33 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0,9995 USD lag. Damit hätte sich das Investment um 0,09 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

