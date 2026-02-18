|USDT-Investmentbeispiel
|
18.02.2026 19:43:13
Tether: Wäre eine Investition von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
Tether notierte gestern vor 5 Jahren bei 1,000 USD. Bei einer USDT-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9 996,54 Tether in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 17.02.2026 9 991,33 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0,9995 USD lag. Damit hätte sich das Investment um 0,09 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
