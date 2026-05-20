Tether: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Tether Anlegern gebracht.

Am 19.05.2025 wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 99,99 Tether im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 19.05.2026 99,90 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0,9991 USD lag. Aus 100 USD wurden somit 99,90 USD, was einer negativen Performance von 0,10 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,9977 USD und wurde am 04.02.2026 erreicht. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net