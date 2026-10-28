Tether: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Vor 5 Jahren wurde Tether bei 1,001 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 9 991,47 Tether im Portfolio. Da sich der Wert von Tether am 27.10.2026 auf 0,9987 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 978,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,22 Prozent verringert.

Bei 0,9977 USD erreichte USDT am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 02.12.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion Finanzen.net