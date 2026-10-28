|Frühe Anlage
|
28.10.2026 19:43:13
Tether: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Vor 5 Jahren wurde Tether bei 1,001 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 9 991,47 Tether im Portfolio. Da sich der Wert von Tether am 27.10.2026 auf 0,9987 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 978,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,22 Prozent verringert.
Bei 0,9977 USD erreichte USDT am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 02.12.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1186
|
-0,0007
|
|
-0,06
|Japanischer Yen
|
176,28
|
-0,1600
|
|
-0,09
|Britische Pfund
|
0,8347
|
-0,0013
|
|
-0,15
|Schweizer Franken
|
0,9195
|
-0,0010
|
|
-0,11
|Hongkong-Dollar
|
8,775
|
-0,0060
|
|
-0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX vor kleinen Verlusten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende dürften der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nachgeben. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.