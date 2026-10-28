Frühe Anlage 28.10.2026 19:43:13

Tether: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Tether: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Tether-Investments gewesen.

Vor 5 Jahren wurde Tether bei 1,001 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 9 991,47 Tether im Portfolio. Da sich der Wert von Tether am 27.10.2026 auf 0,9987 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 978,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,22 Prozent verringert.

Bei 0,9977 USD erreichte USDT am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 02.12.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1186
-0,0007
-0,06
Japanischer Yen
176,28
-0,1600
-0,09
Britische Pfund
0,8347
-0,0013
-0,15
Schweizer Franken
0,9195
-0,0010
-0,11
Hongkong-Dollar
8,775
-0,0060
-0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX vor kleinen Verlusten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende dürften der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nachgeben. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen